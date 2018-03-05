Убийца школьника похвастался красивой жизнью в тюрьме

Осужденный за убийство 14-летнего подростка британец Джозеф Чин похвастался возвращением в социальные сети. Об этом сообщает The Mirror.

Преступник опубликовал в Instagram фото из тюрьмы, на котором он предположительно употребляет марихуану. Кроме того, Чин выложил в соцсети серию видеороликов, где он в окружении других заключенных читал рэп и хвастался запрещенным в тюрьме смартфоном.

Чин сел в тюрьму в 2008 году после того, как зарезал 14-летнего Мартина Диннегана, который якобы «презрительно» на него посмотрел.

Чину дали пожизненный срок с возможностью досрочного освобождения в 2020 году. Однако представитель тюрьмы заявил, что использование телефона в тюрьме может добавить к сроку заключения несколько дополнительных лет.

«Это поведение совершенно неприемлемо, и весь контент был удален из социальных сетей. Любой, кто нарушит тюремные правила, получит жесткое наказание, включая дополнительное время за решеткой», — заявили сотрудники исправительного учреждения.

В настоящее время страница Чина в Instagram удалена.

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