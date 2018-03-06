Блогер раскрыла плачевные последствия популярности в соцсетях

Американская Instagram-блогер Лиссетт Кальвейро рассказала, что влезла в огромные долги из-за постоянного желания публиковать гламурные снимки. Об этом сообщает New York Post.

По словам девушки, ей удавалось создавать иллюзию шикарной жизни в соцсетях, поскольку она тратила на это большие суммы денег. Все началось после того, как Кальвейро переехала из Майами в Нью-Йорк для стажировки.

Блогер спустила все сбережения на новую одежду и походы в дорогие рестораны, чтобы создать видимость счастливой жизни в Instagram. Однако оплата стажировки позволяла покрывать только проезд на общественном транспорте, поэтому девушка также устроилась на неполный рабочий день продавцом в магазин.

Winter, who? ☀️ A post shared by Lissette Calveiro (@lissettecalv) on Feb 17, 2018 at 3:21pm PST

Спустя несколько месяцев долг Кальвейро составлял 10 тысяч долларов. Тем не менее, блогер не могла остановиться и продолжала ходить по бутикам и дорогим заведениям. «Я жила ложью», — призналась девушка в интервью.

Она ежемесячно тратила минимум 200 долларов на шоппинг, чтобы не фотографироваться в одной и той же одежде дважды. Каждый месяц она также покупала хотя бы один дизайнерский предмет гардероба: например, винтажную сумку Louis Vuitton за тысячу долларов или дорогой аксессуар от Kate Spad.

Кроме того, блогер ежемесячно летала на самолетах в Лас-Вегас, на Багамы и в Лос-Анджелес. В 2016 году она отдала 700 долларов за билет в Остин, чтобы попасть на концерт певицы Sia.

thick skin & elastic heart A post shared by Lissette Calveiro (@lissettecalv) on Nov 6, 2016 at 7:13pm PST

По словам девушки, ситуация изменилась в конце 2016 года, когда ей предложили работу в Нью-Йорке. Тогда она поняла, что больше не может тратить деньги для поддержания гламурного образа, ведь ей попросту не хватит средств на аренду квартиры. Кальвейро даже наняла финансового тренера, который за 14 месяцев помог ей рассчитаться со всеми долгами и научиться откладывать деньги.

Девушка рассказала, что продолжает вести блог в Instagram, но теперь она не покупает дорогостоящие вещи, а просто арендует их. На страницу Кальвейро подписаны более 17 тысяч пользователей.

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