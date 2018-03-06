Ошеломленное лицо «бывшей жены Бэтмана» разошлось на мемы

Американский писатель Бобби Фингер (Bobby Finger) опубликовал в Twitter видеозапись церемонии вручения «Оскара», где актриса Дженнифер Гарнер резко перестает аплодировать. Поведение звезды стало поводом для шуток в интернете.

«К осознанию чего пришла Дженнифер Гарнер?» — спросил у своих подписчиков Фингер в подписи к ролику.

Ролик набрал почти семь миллионов просмотров, пост ретвитнули десятки тысяч раз. Пользователи начали тиражировать запись, сопровождая ее своими комментариями. Большинство юзеров шутили на тему бывшего мужа актрисы Бэна Аффлека, известного по роли супергероя Бэтмана. По их мнению, только сейчас Гарнер осознала, кем был отец ее детей. «Подождите, Брюс Уейн и есть Бэтман», — прокомментировал один из подписчиков. «Стойте, мой бывший муж — Бэтман», — продолжил другой.

— 008 agent Timm 😁 (@ChakalateSig308) 05 марта 2018, 17:43

Некоторые предположили, что причиной испуга стали бытовые проблемы. «Дженнифер Гарнер только что поняла, что забыла вынуть курицу из холодильника», — предположила одна из подписчиц. «Когда ты не можешь вспомнить, выключил ли дома духовку и утюг. Все мы Дженнифер Гарнер», — участливо заметил фанат актрисы.

Позднее Дженнифер Гарнер выложила в «истории» в своем Instagram этот видеофрагмент и зачитала вслух несколько лучших, на ее взгляд, шуток на тему своего состояния.

Лауреатов премии «Оскар» объявили в Лос-Анджелесе в ночь на 5 марта. Лучшим фильмом стала «Форма воды» Гильермо дель Торо.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!