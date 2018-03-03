Россияне назвали лучшие альтернативы сексу

В сети среди русскоязычных пользователей набирает популярность мем с шуточными сравнениями секса с другими, более приятными вещами. Авторы постов активно делятся воспоминаниями о мелочах, которые доставляли им большее удовольствие, чем физическая близость.

— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 27 февраля 2018, 07:32

Некоторые юзеры использовали мем, чтобы высказаться на особенно актуальную для россиян тему.

Позже в соцсетях начали иронизировать над самим мемом и над использующими его пользователями.

Подобная фраза стала популярной в сети в 2015 году, когда рэпер DMX поделился в своем Twitter записью: «Да, секс — это круто, но вы когда-нибудь ели чесночный хлеб?». В 2017 году мем снова начал распространяться в соцсетях сначала среди англоязычных, а затем и среди русскоязычных пользователей.

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