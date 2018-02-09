В сети вспомнили о достоинствах «сына маминой подруги»

В сети активно набирает популярность мем, который обыгрывает стереотипную фразу родителей о чужих детях. Речь идет о сравнении ребенка с сыном маминой подруги, который по неизвестным причинам стал гораздо успешнее сверстников и на которого нужно равняться.
В связи с последними успехами Илона Маска пользователи прозвали «сыном маминой подруги» Илона Маска.
Некоторые юмористы связали сразу несколько популярных мемов.
Оригинальный мем обрел популярность еще в 2010 году и в настоящий момент снова стал актуальным для российских пользователей.
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