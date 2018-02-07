Плачущую половину маршрутки позволили примерить на лицо

Истории и маски ВКонтакте

«ВКонтакте» выпустила маску по мотивам мема «Половина маршрутки». В группе «Истории и маски ВКонтакте» ее продемонстрировал актер Евгений Кулик, известный по сериалу «Остров» на ТНТ.

Мем «Плакала половина маршрутки» родился из демотиватора «Боже, выключи войну». На картинке была изображена грустная девочка, сфотографированная через мокрое стекло, а подпись к ней гласила: «Сегодня в маршрутке дувчушка (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру») лет четырех спросила маму: "А если попросить бога, он выключит войну?" С мамой плакала половина маршрутки. Боже. Выключи войну!»

Картинка гуляла по сети с 2014 года, ее распространяли пользователи «Одноклассников» и ЖЖ. В конце 2017 года она приобрела вторую жизнь в виде различных мемов. Пользователи представляли, чего бы еще могла попросить девочка у бога, и выпустили сотни фотожаб на эту тему.

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