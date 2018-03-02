Известная порноактриса углубилась в мемы

Бывшая порноактриса Мия Халифа стала ведущей проекта «Академия мемов». Выпуски нового шоу выходят на сайте iFunny, а также на его официальной странице в Instagram.

По замыслу создателей программы, Халифа будет рассказывать зрителям о происхождении популярных мемов, а также обучать новичков создавать новые смешные шутки. «В течение нескольких следующих недель я собираюсь обучить вас лучшему в мире искусству – мемологии», — сказала она. Девушка пообещала, что ее последователи научатся делать лучшие мемы на планете.

В первом уроке Халифа предложила пользователям придумать футуристичные мемы, которые смогли бы удивить даже Илона Маска. Второе занятие бывшая порноактриса посвятила смешным подписям к картинкам в интернете. В третьем выпуске девушка посоветовала зрителям использовать колкие саркастичные высказывания по отношению к оппоненту.

Предполагается, что Халифа в общей сложности проведет пять занятий, которые должны закончится примерно в середине марта. Самые активные ученики получат подарки от администрации сайта.

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