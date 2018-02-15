День всех влюбленных заставил женщин ринуться в интернет за лесбийским порно

Порносайт xHamster рассказал о сексуальных предпочтениях женщин в День святого Валентина. Портал опубликовал карту США, где по штатам были указаны самые популярные запросы от женской аудитории.

По данным аналитиков, в большинстве американских штатов женская аудитория максимально заинтересована в лесбийском порно. За ними в рейтинге популярности идут зрелые любовники, секс молодых с пожилыми и любительские видеоролики. Также на подъеме находится категория daddy («папочка») — ее распространению эксперты посвятили отдельный график.

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Вице-президент xHamster Алекс Хокинс (Alex Hawkins) заявил, что запрос на «папу» продолжает расти, но не является универсальным. «Женщины в Иллинойсе, Неваде и Теннесси — это те, кто скорее всего имеет "проблемы с папой", хотя штат Вашингтон в этом побьет любой рекорд. Может быть, это объясняет нашу нынешнюю политическую систему? Это почти так же показательно, как увлечение Юты и Кентукки межпоколенческим порно», — сказал Хокинс.

В прошлом году в День всех влюбленных порносайты отметили увеличение трафика на 308 процентов. Обновленных данных по этому показателю пока нет. Накануне крупнейший в мире портал с контентом для взрослых Pornhub в честь праздника бесплатно раздал всем желающим премиум-аккаунты.

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