Главный спортивный матч в США заставил женщин ринуться за порно

Женщины проявили необычайную активность на сайте xHamster во время финальной игры Национальной футбольной лиги. По окончании матча женская аудитория порноресурса побила все рекорды. Статистику посещений администрация сайта опубликовала в блоге портала.

Два графика, посвященные географии и времени активности пользователей, демонстрируют, как болельщики реагировали на главное спортивное событие года. Во время Супербоула женская аудитория порноресурса была намного больше, чем мужская, а после матча этот показатель стал рекордно высоким. Активность посетителей женского пола превышала мужскую часть больше, чем в два раза.

По мнению администрации порносайта, из-за любви к футбольным матчам мужчины пропустили самую горячую ночь в году. А женщины решили по-своему отпраздновать столь долгожданную победу «орлов».

Более того, судя по второму графику, порнотрафик в Бостоне невероятно вырос после матча, и всю последующую ночь имел положительную динамику — проигрыш «патриотов» явно тяжело переживался их фанатами.

Супербоул — финал НФЛ, который традиционно сопровождается фестивалем рекламы, место на котором считается самым дорогостоящим. В этом году мероприятие отличилось сразу несколькими инцидентами: на стадионе отключали свет, а во время перерывов показывали странные ролики. Матч между финалистами НФЛ, «Филадельфия Иглз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», завершился со счетом 41:33 в пользу «орлов».

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