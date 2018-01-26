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Порно с участием звезд признали незаконным

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Приложение, способное создать эротическое видео с участием поп-звезд или голливудских актрис, заинтересовало юристов. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Программное обеспечение, позволяющее вклеить в порноролик портрет любой звезды, было опубликовано на популярном интернет-форуме. Детальное объяснение процесса работы с приложением дало возможность создавать бесчисленные вариации видео любому желающему.

Однако эксперт по правовым вопросам и профессор Лондонской школы экономики Эндрю Мюррей (Andrew Murray) заявил, что знаменитости могут в любой момент обратиться к юристам и выиграть дело. Фальшивое порно с лицами Дженнифер Лоуренс, Кэти Перри, Блейк Лайвли, Эммы Уотсон, Натали Портман, Тейлор Свифт и многих других звезд нарушает законы о защите данных и может нанести ущерб их репутации. Главной ошибкой пользователей Мюррей считает публикацию видео на международном форуме Reddit: если бы желающие использовали самодельные ролики лишь для себя, то правовых проблем у них бы не возникло.

Код по-прежнему находится в открытом доступе. Сделать видео для взрослых с участием селебрити с его помощью может любой пользователь с достаточно мощным компьютером. Создатель программы собирается усовершенствовать ее в ближайшее время: «В конце концов, я хочу улучшить ее до такой степени, чтобы потенциальные пользователи могли просто выбрать видео на своем компьютере, загрузить нейронную сеть, связанную с определенным лицом из общедоступной библиотеки, и поменять лицо на другое одним кликом». Нейросеть, которая переносит лица звезд на тела порноактрис, он позаимствовал у компании NVIDIA, занимающейся производством графических ускорителей и процессоров.

Любители экспериментов создали соответствующую ветвь обсуждения на имиджборде Reddit под названием deepfakes по нику создателя программы. Наибольшей популярностью у завсегдатаев форума пользуются ролики с лицами Кэти Перри и Тейлор Свифт.

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Предыстория: Представлен инструмент для создания порно с голливудскими актрисами
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