Эрмитажный кот-оракул похудел к чемпионату мира

Кот-оракул Ахилл сбросил вес и готовится к чемпионату мира по футболу в России. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на ветеринарного врача Эрмитажа Анну Кондратьеву.

Четырехлетнему коту удалось похудеть на 850 граммов после того, как ему в феврале был поставлен диагноз «ожирение». Сейчас Ахилл весит ровно четыре килограмма. Животное соблюдает специальную диету и занимается на спортивных тренажерах, в том числе бегает в колесе.

Также он часто выезжает с врачом в людные места, чтобы привыкнуть к поеданию корма на глазах у зрителей. Занятия проводятся в первом котокафе в России «Республика кошек», расположенном в Санкт-Петербурге.

Ахилл будет предсказывать результаты игр на чемпионате мира. Кот должен выбрать одну из двух мисок с кормом с флагами стран-участниц турнира. По традиции победа предсказывается стране, чей флаг был в миске, из которой решил поесть кот.

Глухой с рождения Ахилл проживает в Эрмитаже в качестве мышелова наряду с десятками других котов. Он прославился точными предсказаниями итогов матчей на Кубке Конфедераций в 2017-м, и в том же году был назван самым популярным котом России.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!