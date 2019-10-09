В России подорожала аренда жилья

По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Особенно заметно выросли ставки аренды «однушек» в Туле, Череповце, Улан-Удэ, Твери и Мурманске — на 18 процентов за три месяца, подсчитали аналитики. В среднем по стране стоимость найма однокомнатных квартир к октябрю достигла 13,2 тысячи рублей, увеличившись за квартал на 4 процента. Существенное падение ставок — на 9-12 процентов — в этом сегменте наблюдалось только в Саратове, Севастополе, Самаре, Сочи и Перми.

Аренда двухкомнатных квартир за период с июля по сентябрь подорожала в среднем почти на 5 процентов, до 18,2 тысячи рублей. Наиболее сильно выросли в цене съемные «двушки» в Архангельске, Ульяновске, Мурманске, Новокузнецке и Омске. В целом ставки поднялись в 51 городе из 69 наиболее крупных, говорится в предоставленных материалах.

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В сегменте «трешек» наибольшее увеличение цен зафиксировано в Омске, Мурманске, Кемерове, Набережных Челнах, Томске и Екатеринбурге. В 13 населенных пунктах стоимость аренды трехкомнатных квартир снизилась. Больше всего — на 7-12 процентов — подешевели такие лоты в Перми, Севастополе, Барнауле, Кургане и Чите. В настоящее время среднестатистическая российская «трешка» обходится арендаторам в 25,4 тысячи рублей в месяц (плюс 7 процентов за квартал).

«Изменения на рынке новостроек, потрясшие отрасль в этом году, повлияли и на смежные рынки, — отмечают в «Мире квартир». — Рост цен на "первичку" (рынке новостроек — прим. «Ленты.ру») повлек удорожание "вторички", ипотека подешевела незначительно, и оба этих рынка уже летом стали испытывать недостаток спроса. Многие семьи, ранее планировавшие купить собственную квартиру, теперь не могут себе этого позволить и решают снимать жилье, а в некоторых случаях направляют средства на расширение арендуемой площади».

В августе текущего года стало известно, что дороговизна съемного жилья может отрицательным образом влиять на здоровье. К такому выводу пришли исследователи из Enterprise Community Partners. В ходе проведенного компанией опроса более половины — 54 процента — из тысячи арендаторов в США заявили, что отложили различные медицинские процедуры из-за необходимости платить за квартиру или дом.

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