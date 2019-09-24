Раскрыты жилищные предпочтения московской молодежи

В Москве из всех студентов-нанимателей жилья 48 процентов арендуют квартиры совместно, 17 процентов — индивидуально, а 35 процентов снимают комнаты. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как отмечают риелторы, жилье для аренды в складчину — это в основном двухкомнатные квартиры. Такой выбор объясняется экономичностью и комфортностью проживания. «Двушка» может быть оптимальным вариантом для четверых молодых людей. Подобных квартир на рынке аренды «старой» Москвы представлено больше всего — 38,5 процента от общего количества. Второе место занимают «однушки» (их 30 процентов), третье — трехкомнатные квартиры (21,5 процента). Комнат и многокомнатных лотов — по 5 процентов.

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Отдельные комнаты чаще всего арендуют родители для своих детей-первокурсников, приехавших учиться в столицу из других городов. При этом родители подбирают не только жилье, но и хозяев, готовых присмотреть за их ребенком. Впоследствии больше половины студентов избавляются от постоянного наблюдения: либо сами подыскивают себе другую комнату, либо объединяются с друзьями и живут вместе.

Только 17 процентов студентов-нанимателей могут позволить себе снимать отдельную квартиру. Они делятся на тех, кто живет в дорогих районах неподалеку от места учебы, и на тех, кто арендует небольшую жилплощадь на окраинах города. В Западном и Юго-Западном административном округах Москвы находится большое количество престижных вузов, и проживание в непосредственной близости от них обходится недешево. Удаленность на несколько станций метро может снизить ежемесячные арендные выплаты на 2-3 тысячи рублей, указывают риелторы.

Эксперты также составили рейтинг районов «старой» Москвы с самой доступной арендой жилья. В него вошли Солнцево (в среднем 23,8 тысячи рублей за квартиру в месяц), Ярославский (24,7 тысячи рублей), Молжаниновский (26,7 тысячи рублей), Бескудниковский (27,2 тысячи рублей) районы и Западное Бирюлево с арендной ставкой 28,5 тысячи рублей в месяц.

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