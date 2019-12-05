Определен худший для покупки вид российского жилья

Доли в квартирах — самое низколиквидное недвижимое имущество России. Такую недвижимость крайне сложно продать, говорится в материалах агентства «Доли.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, долю не только почти невозможно реализовать — ее нельзя сдавать в аренду без согласия других собственников квартиры. Полноценно пользоваться объектом тоже сложно. «Владелец доли не имеет права прописать и поселить не только кого-то постороннего, но и родственников, — подчеркивают эксперты. — При этом даже единоличное проживание бывает под вопросом».

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Ликвидность у доли появляется тогда, когда объект может стать выделенным, то есть отдельной комнатой, констатируют в «Доли.ру». Такое имущество уже можно сдавать в аренду, получая доход. «Плюсов у невыделенной доли нет, — заключают риелторы. — Единственные — низкая цена и возможность получить официальный статус, то есть постоянную регистрацию по месту жительства. Это возможно только в том случае, если объект имеет площадь больше четырех квадратных метров».

В ноябре был назван самый выгодный для покупателей вид квартир в Москве. По мнению экспертов, приобретатели вторичного жилья в столице, планирующие в дальнейшем сдавать квартиру в аренду, должны ориентироваться на студии и однокомнатные варианты. Именно эти виды недвижимости имеют наиболее высокие показатели доходности.

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