Москвичи увлеклись перепродажей квартир

В Москве доля сделок, когда квартира в новостройке покупается на деньги от проданной «вторички» (трейд-ин), с начала 2018 года увеличилась с двух до пяти процентов в структуре спроса. Об этом сообщается в материале агентства «Азбука жилья», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Чаще всего такой схемой пользуются люди, у которых немного денег или же те, кто не хочет брать ипотеку. По мнению экспертов, в ближайшие два года доля покупок по трейд-ин может вырасти до 10 процентов, поскольку уровень платежеспособности населения падает, а банки отказывают в одобрении многим ипотечным заемщикам.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы в массовом сегменте составляет 244 043 рубля. На первичном рынке в готовых домах с отделкой «квадрат» обойдется примерно в 164 360 рублей. Для бизнес-класса эти цифры колеблются на уровне 378 178 рублей и 492 354 рубля за квадратный метр соответственно.

По итогам третьего квартала 2019 года минимальная стоимость квартиры в Москве, по данным риелторов, составляла 3,132 миллиона рублей. Столько просили за студию площадью менее 12 квадратных метров в Юго-Восточном округе города.

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