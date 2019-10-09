Названа минимальная стоимость квартиры в Москве

По итогам третьего квартала 2019 года самой дешевой квартирой на столичном рынке новостроек признана студия площадью менее 12 квадратных метров в новом жилом комплексе на Фрезерной улице в Юго-Восточном округе города. Об этом говорится в материалах агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Объект оценен девелопером проекта в 3,132 миллиона рублей. Второй в списке доступных квартир — лот общей площадью 11,1 квадратного метра в новостройке в Западном Дегунино, на Дегунинской улице, — он предлагается за 3,219 миллиона рублей. Третье место заняла студия в 19,8 квадратного метра за 3,4 миллиона рублей в строящемся комплексе в Кунцево.

По подсчетам аналитиков, средняя цена предложения на московском рынке новостроек массового сегмента за квартал увеличилась на 2 процента и составила 171,6 тысячи рублей за квадратный метр (рост за сентябрь — 1,4 процента). «Во многих проектах цены на квартиры повысились, что вызвало рост средней цены предложения в шести округах из восьми», — отмечают эксперты. Наиболее заметно подорожало новое жилье в Северном округе — почти на 4 процента. Весомое сокращение среднего ценового уровня (минус 3 процента) произошло в только Западном округе.

Ранее в октябре была раскрыта истинная цена столичного жилья: как выяснили аналитики, себестоимость среднестатистической московской квартиры равна примерно 36 процентам от ее цены на рынке.

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