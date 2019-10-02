Названы города России с дешевеющим жильем

По итогам третьего квартала 2019-го средняя стоимость квадратного метра нового жилья выросла в 60 из 72 крупнейших городов России, снижение цен отмечено лишь в 11 муниципалитетах. Наиболее заметно за три месяца подешевели строящиеся «квадраты» в Нижнем Тагиле — почти на три процента, следует из материалов портала Domofond.ru, предоставленных редакции «Ленты.ру».

На втором месте по масштабам падения цен на первичное жилье — Белгород (минус 2,5 процента за квартал). В список антилидеров также попали: Саранск, Омск, Пенза, Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Кострома, Нижневартовск, Курган и Севастополь. В последнем стоимость «квадрата» уменьшилась на незначительные 0,2 процента, в остальных — на 0,3-2 процента.

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Наибольший рост цен на квартиры в июле — сентябре показали Химки (плюс 14 процентов) и Новосибирск (плюс семь процентов). Также ощутимо (на четыре-шесть процентов) подорожала жилая недвижимость в Иркутске, Хабаровске, Балашихе, Барнауле, Перми, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах и в Уфе.

В Москве рост средней стоимости первичного жилья составил 2,8 процента за квартал, подсчитали аналитики.

«Рост цен на новостройки в третьем квартале обусловлен переходом застройщиков на новую схему финансирования строительства, малым числом новых проектов на старте продаж и вымыванием доступных квартир, — отмечают в Domofond.ru. — На данный момент рост цен меньше, чем прогнозировали кредитные организации».

Ранее, в сентябре, эксперты спрогнозировали снижение уровня доступности жилья в России. По их мнению, в обозримом будущем в стране уменьшатся объемы строительства жилой недвижимости, и цены на этом фоне продолжат расти. В результате может произойти резкое падение спроса на квадратные метры.

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