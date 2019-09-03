Власти посоветовали поднять цены на жилье в Москве

Минстрой России рекомендовал увеличить среднюю стоимость квадратного метра жилья в Москве и ряде других регионов в четвертом квартале 2019 года. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Среднюю стоимость столичного «квадрата» рекомендовано поднять с 99,4 тысячи до 105 тысяч рублей. Показатель также предполагается увеличить для Алтайского края, Республики Алтай, Архангельской, Воронежской и Ивановской областей, Республики Кабардино-Балкария, Ростовской и Тюменской областей, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа и Забайкальском края.

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Речь идет о показателе, используемом для расчета социальных выплат льготникам, которые могут купить или построить жилье с использованием средств федерального бюджета. Рост показателя не окажет прямого влияния на рыночную стоимость жилья, реализуемого застройщиками.

Цены на новостройки в основных российских городах, как свидетельствуют данные ЦИАН, выросли за год на десять процентов. Особенно заметным рост оказался в Уфе, Самаре и Красноярске — на 12 процентов, 11,4 и 7,9 процента соответственно. Метр в новостройках Москвы за год вырос в цене на 5,5 процента, Санкт-Петербурга — на четыре процента.

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