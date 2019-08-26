Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем

Квартиры в Колпинском районе Петербурга уступают в цене недвижимости, строящейся в его пригородах. Об этом говорится в материалах аналитиков BKN (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Купить квартиру в Колпино можно по цене от 1,8 миллиона рублей — в таком бюджете на местном рынке предлагаются студии в новостройках. Стоимость однокомнатных квартир начинается от 2,5 миллиона, двухкомнатных — от 3,3 миллиона рублей. Средняя стоимость метра колпинского первичного жилья составляет 67,5 тысячи рублей.

«Колпино — интересная и перспективная локация. Сейчас даже в Мурино (ближайший пригород Петербурга, территориально относящийся в Ленинградской области, — прим. «Ленты.ру») стоимость квадратного метра жилья существенно выше», — отмечает руководитель проекта BKN Белла Малышева.

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Причиной «нестоличного» уровня цен в Колпино аналитики компании называют плохую транспортную доступность — отсутствие метро и сложности с развязками, что вынуждает местных жителей стоять в пробках или добираться в другие районы Петербурга на электричке.

Колпино — внутригородское муниципальное образование в составе Колпинского района Санкт-Петербурга, в первой половине двадцатого века входил в состав Ленинградской области.

Ранее в августе сообщалось о росте цен на новостройки Петербурга: с января по июль 2019 года средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья в городе выросла на пять процентов, до 109,7 тысячи рублей.

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