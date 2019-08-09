В России подскочили цены на доступное жилье

Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков «Авито Недвижимость».

За год в среднем по стране квадратный метр в студиях подорожал на 15,2 процента, подсчитали в компании. Лидерами по темпам удорожания «малогабариток» стали Краснодарский край (12,6 процента) и Белгородская область (16,6 процента).

Самые дорогие квартиры-студии в июле 2019-го предлагались к продаже в Московской области и в Крыму: 97,4 и 91,9 тысячи рублей за метр соответственно.

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В пятерку регионов с самыми дорогими студиями вошли Ленинградская область с 87,6 тысячи рублей за метр, а также Краснодарский край и республика Татарстан, где «квадрат» в квартирах минимальной площади стоит около 76 тысяч рублей. Самые дешевые студии — в Кемеровской и Челябинской областях, они продаются по цене 38,2-39,7 тысячи за метр.

«Высокий спрос на студии объясняется их доступностью: зачастую это первые квартиры молодых семей. Такое жилье привлекательно и для инвесторов, которые покупают их с целью перепродажи или сдачи в аренду. В свою очередь, застройщики постепенно сокращают площадь квартир, чтобы не допустить слишком высокого роста цен. Например, в Москве площадь студий в новостройках уменьшились на 7 процентов за год», — прокомментировал данные исследования управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Согласно ранее опубликованным данным аналитиков ЦИАН, в среднем по стране первичная недвижимость за год прибавила в цене 10 процентов. Самые высокие темпы удорожания были зафиксированы в Уфе, Самаре и Красноярске.

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