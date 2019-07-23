В Москве подорожало жилье без права прописки

За первое полугодие 2019-го апартаменты в строящихся комплексах Москвы заметно прибавили в цене, следует из материалов агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, наибольший рост стоимости предложения зафиксирован в элитном сегменте — на 16 процентов, до 879,6 тысячи рублей за квадратный метр. В массовом сегменте «квадрат» подорожал более чем на 3 процента, до 178,4 тысячи рублей. Апартаменты бизнес-класса показали рост цены на уровне 5 процентов (до 253,7 тысячи рублей за квадратный метр).

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Самые бюджетные предложения этого вида недвижимости эксперты «Метриум» нашли в одном из строящихся комплексов на северо-востоке Москвы, в районе Северный. Студии без права прописки там стоят 2,9 миллиона рублей. Еще два проекта с дешевыми апартаментами реализуются в районах Марфино (Северо-Восточный округ) и Гольяново (Восточный округ). Там минимальные ценники составляют 3 миллиона и 3,5 миллиона рублей соответственно.

По максимальным ценам апартаменты продаются в Центральном округе, в строящихся комплексах районов Пресненский, Тверской и Якиманка. Самый дорогой лот в сегменте — пентхаус площадью 1,2 тысячи квадратных метров в доме на Софийской набережной, предлагаемый покупателям за 3,13 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что спрос на апартаменты в российской столице за год к июлю 2019-го снизился более чем на треть. Осенью 2018-го Минэкономразвития отвергло механизм перевода апартаментов в жилье, разработанный депутатами Госдумы. Формально апартаменты по-прежнему имеют статус коммерческой недвижимости, хотя по факту большинство из них используются для проживания.

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