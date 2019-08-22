Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным

Спрос на новостройки Новой Москвы за месяц упал на 39 процентов. Об этом говорится в материалах аналитиков компании Est-a-Tet (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По статистике компании, в июле 2019-го в Новой Москве было продано чуть более 1,4 тысячи единиц жилья общей площадью 70,7 тысячи квадратных метров. Это, соответственно, на 38,9 и 39 процентов меньше, чем в июне. Почти 100 процентов этих продаж (1,4 тысячи лотов на 69,9 тысячи «квадратов») пришлось на Новомосковский округ.

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Относительно июля 2018 года показатели продаж первичного жилья в ТиНАО оказались ниже на 50,8 процента в лотах и на 45,5 — в квадратных метрах. Аналитики рынка связывают обвал спроса с дефицитом доступного и качественного предложения в локации. «Ликвидное предложение быстро «вымывается», и в продаже остаются дорогие лоты, которые интересны более узкой аудитории покупателей», — комментирует ситуацию директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

Как отмечают в компании, максимальным спросом в Новой Москве пользуются новостройки комфорт-класса, наиболее востребованный у покупателей тип жилья — двухкомнатные квартиры или апартаменты.

Ранее о росте цен на жилье в Новой Москве сообщали в компании «МИЭЛЬ»: по статистике риелторов, к августу 2019-го средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Новой Москвы достигла 124 тысяч рублей. Таким образом, за год новостройки ТиНАО подорожали на 18 процентов.

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