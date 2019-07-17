Названы самые бедные районы Москвы

Самыми бедными территориями «старой» Москвы оказались Бирюлево Западное, Капотня и Очаково. Об этом свидетельствуют данные аналитиков консалтинговой компании RRG (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Среднедушевые потребительские расходы местных жителей, как подсчитали в компании, не превышают 40 тысяч рублей в месяц. К бедным районам в RRG отнесли также жителей районов востока и юго-востока столицы — локальные показатели находятся в пределах 41-45 тысяч рублей на жителя в месяц.

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Больше всего — около 110 тысяч рублей в месяц — тратят на жизнь обитатели Тверского района, чуть ниже оказались показатели других районов ЦАО. В число территорий с высокими потребительскими расходами на душу населения вошли также Пресненский район, Москва-Сити, Киевский и Фрунзенский районы: местные жители тратят от 65 до 75 тысяч рублей в месяц. До 60 тысяч в месяц составляют расходы на жизнь населения Крылатского, Покровского-Стрешнева и районов юго-запада Москвы в пределах МКАД.

Ранее аналитики компании «ИНКОМ-Недвижимость» сообщали о рисках возможного возникновения социально неблагополучных районов на территории Новой Москвы. По их данным, некоторые районы ТиНАО привлекают опустившихся москвичей, которые продают жилье в старых границах столицы.

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