Самый депрессивный район Москвы благоустроят

Район Капотня, который регулярно входит в рейтинги самых грязных и неприятных для жизни локаций Москвы, в 2019 году ожидает комплексное благоустройство. Об этом в своем блоге в среду, 10 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Впервые мы планируем реализовать проект комплексного благоустройства целого района — Капотни, — написал Собянин — Соседство с нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ наложило свой отпечаток на этот район. Неприятный запах и угольная пыль были постоянным спутником жизни нескольких поколений жителей Капотни».

«Сложно назвать его приятным местом для прогулок», — подчеркнул мэр, добавив, что реконструкция нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с каждым годом уменьшает вредные выбросы в атмосферу прилегающих территорий и воды Москва-реки, а ТЭЦ планируется полностью перевести с угля на газ.

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«Многие десятилетия этот район был одним из самых депрессивных в Москве. Вместе с жителями мы вдохнем в Капотню новую жизнь, сделав ее уютным и интересным местом», — написал Собянин.

По словам мэра, на территории района планируется обустроить набережную для прогулок, разбить парк с детскими и спортивными площадками, организовать променады, велодорожки и прокат велосипедов.

В Капотне расширят тротуары и замостят их плиткой «вместо разбитого асфальта», поставят современные остановки общественного транспорта, организуют парковочные места, увеличат освещение улиц.

Заболоченные земли на берегу реки могут быть очищены и превращены в природный аттракцион. «Если подумать, болото может стать изюминкой нового парка», — отметил мэр.

Планы по развитию района рассчитаны на два года, но и по завершении благоустройства Капотне будет уделяться особое внимание, добавил Собянин, подчеркнув, что мэрия будет следить за снижением объема выбросов НПЗ. «Через несколько лет в Капотню придет программа реновации пятиэтажек», — сообщил глава города.

Капотня регулярно входит в различные рейтинги худших районов Москвы, а также в списки районов с самыми дешевыми квартирами как в аренду, так и на продажу.

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