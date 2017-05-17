Концентрация сероводорода в московской Капотне превысила норму в 51 раз

В столичном районе Капотня зафиксирован резкий рост содержания сероводорода в атмосфере. Об этом в среду, 17 мая, «Интерфаксу» сообщили в «Мосэкомониторинге».

Отмечается, что, по данным наблюдений автоматической станции, в 1:00 мск предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода была превышена в 51,4 раза, однако уже к 6:00 ПДК была превышена только в 2,9 раза.

В пресс-службе Московского НПЗ, расположенного в Капотне, агентству сообщили, что, согласно данным комплексной системы экологического мониторинга, превышений выбросов загрязняющих веществ не было. Все объекты завода работают в штатном режиме.

В ночь на 14 мая станция автоматического контроля зафиксировала 17-кратное превышение ПДК сероводорода в районе Орехово-Борисово Южное.