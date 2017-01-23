Уголовное дело о загрязнении воздуха сероводородом возбудили в Москве

Главное управление МВД по городу Москве возбудило уголовное дело в связи с загрязнением атмосферы столицы 4-5 января. Об этом сообщила «Ленте.ру» старший помощник прокурора столицы Елена Россохина.

Дело возбуждено по результатам проверки межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Установлено, что в указанный период, по данным контролирующих органов, зафиксировано превышение максимального разового норматива сероводорода от 11 до 32,8 ПДКмр (предельно допустимой максимальной разовой концентрации химического вещества)», — рассказала Россохина.

Дело заведено по части 1 статьи 251 УК РФ — «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение и иное изменение природных свойств воздуха».

Превышение содержания сероводорода и стирола в воздухе фиксировалось на востоке и юго-востоке Москвы и в ноябре 2014 года. Тогда, по данным Росгидромета, в районе промзоны Чагино было зарегистрировано превышение на 20 процентов предельно-допустимой концентрации фенола.