В районе Московского НПЗ зафиксирован выброс сероводорода

«Мосэкомониторинг» зафиксировал утром 3 апреля превышение допустимого уровня содержания сероводорода в воздухе, сообщает «Коммерсантъ».

Предельно допустимая концентрация сероводорода в районе Капотни по состоянию на 7 часов была превышена почти в 2,6 раза, а в Люблино — в 1,7 раза. Аналогичные нарушения зафиксированы в районе Выхино-Жулебино.

В расположенном в Капотне Московском НПЗ, принадлежащем «Газпром нефти», заявили Rambler News Service, что на предприятии превышения выбросов загрязняющих веществ не наблюдается. «Данные комплексной системы экологического мониторинга МНПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода в ночь и на утро 3 апреля», — сказали агентству в пресс-службе завода. И добавили, что все объекты предприятия «работают в обычном режиме».

Московским предприятиям разосланы предупреждения о неблагоприятных условиях для рассеивания выбросов, сообщила телеканалу «360» замначальника управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ (УМЗА, входит в Росгидромет) Марина Котлякова.

«Москэкомониторинг» не первый раз сообщает о нарушении норм по концентрации сероводорода в районе МНПЗ. В частности, в ночь с 12 на 13 марта превышение норм было зафиксировано в районах Капотня, Вешняки, Люблино и некоторых других. Тогда на предприятии также утверждали, что выбросы находятся в пределах нормы.

В декабре 2014 года суд оштрафовал предприятие на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Необходимые разрешения были получены в начале 2015 года.

Сероводород — бесцветный газ с неприятным запахом. Он вреден для здоровья, даже в небольших концентрациях в воздухе способен вызвать головокружение, головную боль, тошноту. В больших концентрациях ядовит.

