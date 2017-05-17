МЧС нашло объяснение сообщениям о выбросе сероводорода в Москве

Причиной сообщений о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода в районе Капотня на юго-западе Москвы стала неисправность датчика автоматической станции Мосэкомониторинга. Об этом РИА Новости рассказал источник в ГУ МЧС РФ по Москве.

В то же время пресс-служба управления подтвердила, что мобильная лаборатория не зафиксировала чрезмерного загрязнения воздуха в Капотне.

Ранее 17 мая сообщалось, что концентрация сероводорода в районе превысила норму в 51 раз.

В Капотне располагается Московский нефтеперерабатывающий завод.

Сероводород — бесцветный газ с неприятным запахом. Он вреден для здоровья, даже в небольших концентрациях в воздухе способен вызвать головокружение, головную боль, тошноту. В больших концентрациях ядовит.