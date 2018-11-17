В сети появились видео пожара нефтеперерабатывающего завода в Капотне

В интернете появились видеозаписи горящего в московском районе Капотня нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Видеороликами и фотографиями охваченного пламенем НПЗ поделились жители района в социальной сети Instagram.

«Химические вещества и примеси металлов вдыхает пол-Москвы, но сегодня пожар именно там, где одна из сильных концентраций яда. Здоровье? Этот клуб дыма сегодня ему может нанести серьезный урон. Лично я уношу ноги, а вы?» — написала пользовательница под ником diagnosteka.

Фото опубликовано @diagnosteka

Фото опубликовано @daria1609_

Фото опубликовано @albinaarnaut

Как передавало РИА Новости, в МЧС сообщили о пожаре в 07:26 мск. По данным Министерства энергетики России, загорелась установка крекинга. Представители ведомства отметили, что пожар не представляет экологической угрозы для населения.

Пожар был локализован в 10:17, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Изначально пожару присвоили второй ранг сложности из пяти, однако вскоре повысили до третьего.

О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно о двух очагах возгорания, но эту информацию позже не подтвердили.

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