В Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) загорелся в районе Капотни на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что зафиксированы два источника пожара на расстоянии 50 метров друг от друга. «Действуют два очага горения высотой более 10 метров. Один из них — печь дожига», — сказал представитель экстренных служб РИА Новости.

По информации «Интерфакс», загорелась установка крекинга, есть угроза перехода огня на соседнюю установку.

Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. В МЧС уточнили, что движение в районе Капотни затруднено из-за пожара. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в ноябре в центре Москвы загорелось выселенное здание, расположенное рядом со Счетной палатой.

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