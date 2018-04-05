В Тюмени загорелся детский магазин

В Тюмени загорелся магазин игрушек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По информации спасателей, пожар возник в ночь на 5 апреля. В тушении возгорания задействованы 63 человека и 24 единицы спецтехники.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Представитель регионального управления МЧС сообщил агентству РИА Новости, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров.

4 апреля на востоке Москвы загорелся торговый центр для детей «Персей». Тогда погиб один сотрудник ТЦ, несколько пожарных попали в больницу. Возгорание произошло на последнем этаже здания, где находился склад с игрушками.

25 марта произошел пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, большинство из них — дети, пришедшие на киносеанс. Ведется расследование по трем уголовным статьям, задержаны семь человек, в том числе ответственные за пожарную безопасность. После трагедии губернатор области Аман Тулеев подал в отставку.

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