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В горящем в Москве НПЗ не увидели угрозы населению

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Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не угрожает населению и экологии. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в Минэнерго.

Уточняется, что возгорание произошло в 07.50 мск. Горит крекинговая установка, идет густой черный дым, виден многометровый огненный факел. По информации РИА Новости, в настоящий момент с огнем борются 120 человек и 30 пожарных расчетов, в ближайшее время число пожарных расчетов планируется довести до 50.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На место ЧП прибыл начальник главка МЧС генерал-лейтенант Илья Денисов.

Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

Ранее сообщалось о двух возгораниях, данная информация пока не подтверждена.

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