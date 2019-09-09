На рынке жилья заметили признаки массовой истерии

Значительная часть потенциальных покупателей жилья в Москве в 2019 году остановила свой выбор на новостройках, из-за этого объем сделок со вторичной недвижимостью оказался ниже обычного уровня. Об этом говорится в материалах «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В компании подчеркивают, что спрос на недвижимость в Москве подвержен влиянию информационного поля, и настойчивые прогнозы о скором росте цен на новостройки в связи с переходом на новые правила финансирования строительства жилья «разогрели» первичный рынок.

«Резко увеличилась инвестиционная привлекательность новостроек, в частности студий и апартаментов, — отмечает директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Михаил Куликов. — С середины весны и до конца лета 2019-го, когда на первичном рынке нагнеталась массовая истерия, существенная часть клиентов совершила так называемые эмоциональные покупки, и "вторичка", как неутешительный итог, недосчиталась трети сделок».

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Вместе с тем, по статистике компании, на работу по эскроу-счетам перешло не более 15 процентов столичных застройщиков, а значительный рост цен на новостройки остался лишь в прогнозах. Это приводит к возвращению покупателей на вторичный рынок: по словам Михаила Куликова, активность клиентов повышалась в июле и августе. «Мы прогнозируем, что еще в этом году к нам вернется часть "потерянных" сделок, и ожидаем до конца 2019-го приток клиентов с "первички" в размере 5-7 процентов», — резюмировал эксперт.

С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила строительства жилья: застройщики не могут привлекать к финансированию стройки средства дольщиков — этими деньгами можно воспользоваться, только сдав ЖК в эксплуатацию. Предполагается, что компании должны пользоваться собственными средствами либо кредитоваться в банках. Вместе с тем еще до начала реформы было введено несколько оснований, позволяющих застройщикам в виде исключения работать по старым правилам. В результате, по статистике игроков рынка, лишь небольшой процент компаний перешел на новые правила после 1 июля.

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