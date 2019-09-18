В Москве нашли слишком много дешевых квартир

В августе 2019-го объем предложения недорогого строящегося жилья в Москве превысил миллион квадратных метров, следует из материалов агентства «Метриум», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Это произошло впервые с марта 2018-го, когда общая площадь представленных в продаже квартир эконом- и комфорткласса также достигла миллиона «квадратов». Эксперты объясняют увеличение объема предложения снижением спроса.

Материалы по теме Русские сдаются Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать

«Рост объема предложения связан с выходом в продажу новых проектов и замедлением активности покупателей, — утверждают в «Метриум». — В жилых комплексах, которые появились на рынке в августе, идет реализация около тысячи квартир — это очень значительный объем. При этом в августе было отмечено снижение числа сделок в годовом выражении. Это значит, что заметный рост цен, произошедший за год, а также рост ипотечных ставок привел к уменьшению спроса и, как следствие, обострению проблемы затоваривания рынка».

По данным аналитиков, всего в московских новостройках массового сегмента продается 17,3 тысячи квартир.

Ранее сообщалось, что по итогам августа средневзвешенная цена строящегося жилья в Москве составила 210 тысяч рублей за квадратный метр. За месяц столичный «квадрат» подешевел более чем на полтора процента. Наибольшее падение ценовых показателей зафиксировано в сегменте новостроек бизнес-класса: улучшенный квадратный метр подешевел на два процента, до 246 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru