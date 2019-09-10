Раскрыта правда о законности московских новостроек

Предложение квартир в новостройках, которые продаются через эскроу-счета, в августе 2019-го выросло на 45 процентов. Об этом говорится в материалах аналитиков «Метриум» (есть в распоряжении редакции).

Как подсчитали в компании, объем предложения квартир в новостройках, реализуемых через эскроу, вырос с 2,5 тысячи в конце июля 2019 года до 3,3 тысячи в конце августа. Доля объектов, реализуемых по новым правилам, выросла с 14 до 19 процентов всего объема первичного рынка столицы. Средняя стоимость квартир в таких жилых комплексах оказалась на 4 процента выше, чем в ЖК, которые достраиваются без эскроу: по итогам августа показатели составили, соответственно, 175 и 168 тысячи рублей за квадратный метр.

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По статистике аналитиков «Метриум», в большинстве случаев эскроу-агентами в строящихся жилых комплексах Москвы выступают Сбербанк и ВТБ. «Количество открытых эскроу-счетов в банках свидетельствует о том, что покупатели в целом нормально восприняли реформу и не боятся вкладывать деньги в строящееся жилье по новым правилам, — прокомментировала данные компании управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. — Текущее количество проектов, реализуемых по новым правилам, в ближайшие месяцы как минимум удвоится».

Новые правила строительства жилья в России вступили в силу с 1 июля 2019 года. С этого момента застройщики не могут финансировать стройку средствами дольщиков — до ввода ЖК эти деньги хранятся в банке на специальном эскроу-счете. Таким образом, компании могут строить либо на собственные средства, либо на средства банковских кредитов. Однако действует ряд исключений, которыми застройщики активно пользуются. По статистике Центробанка, на начало сентября как минимум в трети российских регионов не было открыто ни одного эскроу-счета.

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