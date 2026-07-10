Канадский премьер пожалел о кленовом сиропе на фоне подарков Эрдогана на саммите НАТО

Премьер Канады Карни посетовал, что его кленовый сироп уступил револьверам Эрдогана

Премьер-министр Канады Марк Карни посетовал, что его подарок в виде кленового сиропа на саммите НАТО оказался неоригинальным на фоне презентов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Bloomberg.

«Меня поразило, что мой подарок в виде кленового сиропа оказался не таким уж оригинальным», — сказал канадский премьер, комментируя ситуацию с вручением револьверов лидерам альянса.

Эрдоган преподнес главам государств персонализированные револьверы с боеприпасами. Однако, как сообщает агентство, европейские лидеры столкнулись с неловкостью из-за правил ввоза оружия. Премьер Бельгии Барт Де Вевер обнаружил подарок только по возвращении в военный аэропорт Мельсбрук и передал оружие полиции. Его коллеги из Британии и Нидерландов предпочли оставить револьверы в Турции. Президент Чехии Петр Павел заявил, что не столкнулся с проблемами, так как у него есть разрешение на оружие.

Ранее сообщалось, что Эрдоган также подарил пистолеты с гравировкой председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.