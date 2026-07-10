Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 10 июля 2026Мир

Канадский премьер пожалел о кленовом сиропе на фоне подарков Эрдогана на саммите НАТО

Премьер Канады Карни посетовал, что его кленовый сироп уступил револьверам Эрдогана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни посетовал, что его подарок в виде кленового сиропа на саммите НАТО оказался неоригинальным на фоне презентов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Bloomberg.

«Меня поразило, что мой подарок в виде кленового сиропа оказался не таким уж оригинальным», — сказал канадский премьер, комментируя ситуацию с вручением револьверов лидерам альянса.

Эрдоган преподнес главам государств персонализированные револьверы с боеприпасами. Однако, как сообщает агентство, европейские лидеры столкнулись с неловкостью из-за правил ввоза оружия. Премьер Бельгии Барт Де Вевер обнаружил подарок только по возвращении в военный аэропорт Мельсбрук и передал оружие полиции. Его коллеги из Британии и Нидерландов предпочли оставить револьверы в Турции. Президент Чехии Петр Павел заявил, что не столкнулся с проблемами, так как у него есть разрешение на оружие.

Ранее сообщалось, что Эрдоган также подарил пистолеты с гравировкой председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Тихановская обратилась с просьбой к США по поводу Лукашенко
    Тунцов размером с человека поймали у берегов Сахалина
    В России высказались о стабилизации ситуации с топливом
    Номинант «Грэмми» решил провести отпуск в России
    В России отреагировали на слова Сырского о расширении буферной зоны
    SpaceX запустит 100000 спутников Starlink нового поколения
    Названы скрытые способы продлить жизнь смартфону
    Канадский премьер пожалел о кленовом сиропе на фоне подарков Эрдогана на саммите НАТО
    Подавшая в суд на коллегу депутат Госдумы объяснила свое решение
    Gloria Jeans перевыпустит любимую вещь 30-летних россиян после волны критики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok