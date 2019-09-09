Самую крупную новостройку нашли на северо-западе Москвы

Жилой комплекс, возводимый на территории Тушинского аэрополя в Северо-Западном округе Москвы, является крупнейшей новостройкой города. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Est-a-Tet, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Общая площадь застройки проекта — 160 гектаров. По плану здесь будет возведено не только жилье, но и общественно-деловые, торговые и социальные объекты. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в ЖК — 7,7 миллиона рублей, «двушку» можно купить за 10,7 миллиона.

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На втором месте по масштабам застройки — микрорайон на берегу Москвы-реки в районе Марьино, занимающий 27 гектаров. Количество квартир в проекте — около 3,8 тысячи. Самую дешевую можно приобрести по цене 4,6 миллиона рублей.

Третья позиция досталась жилому комплексу на реновируемой территории завода ЗИЛ в районе станции метро «Автозаводская». В общей сложности на 65 гектарах предусмотрено строительство 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Часть жилых корпусов уже сдана в эксплуатацию. Цены на квартиры в проекте начинаются от 7,7 миллиона рублей.

Ранее в сентябре стало известно, что большинство квартир в новостройках столичного региона покупают его же жители — москвичи и зарегистрированные в Подмосковье. По данным аналитиков, на первых в 2019 году приходится 75 процентов сделок по покупке строящегося жилья в городе и его окрестностях, еще 15 процентов договоров подписывают резиденты области. Лишь 10 процентов покупок совершают зарегистрированные за пределами Московского региона.

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