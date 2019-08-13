Московский рынок жилья обвалился

В июле 2019-го число сделок в новостройках Московского региона упало на 10 процентов по сравнению с показателем за июнь. Рекордное снижение продаж наблюдалось в Новой Москве — на 39 процентов, следует из материалов ЦИАН, имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру».
По итогам июля активность покупателей на столичном рынке жилья заметно снизилась, констатируют аналитики. За месяц застройщики заключили 10,7 тысячи сделок, в июне — 11,9 тысячи сделок. В Новой Москве за июль подписано 1,4 тысячи договоров с покупателями жилья, и более низкий уровень спроса был отмечен только в июле 2017-го (1,3 тысячи сделок).
Застройщики Московского региона за прошлый месяц заработали около 84,3 миллиарда рублей — на четыре процента меньше, чем в июне. Одновременно на рынке снизилась доля ипотечных сделок: в старых границах Москвы — на два процента, до 47 процентов от общего числа покупок квартир; в Новой Москве — на четыре процента, до 57 процентов; в Московской области — на процент, там доля кредитных сделок составила 60 процентов.
Несмотря на снижение покупательской активности, цены в новостройках продолжают увеличиваться. По данным ЦИАН, «квадрат» в Новой Москве за июль подорожал на четыре процента, до 128 тысяч рублей. В старых границах города рост составил 0,6 процента (до 206,7 тысячи рублей за квадратный метр). В Подмосковье метр прибавил в цене два процента (до 86,2 тысячи рублей).
Ранее в августе стало известно, что на московском рынке новостроек — без учета проектов на присоединенных территориях и элитных — лишь 4,7 процента квартир относятся к экономклассу. Большинство продаваемых в городе строящихся квартир — 48 процентов — жилье комфорткласса, еще порядка 47 процентов объектов приходится на бизнес-класс.