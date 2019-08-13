Московский рынок жилья обвалился

В июле 2019-го число сделок в новостройках Московского региона упало на 10 процентов по сравнению с показателем за июнь. Рекордное снижение продаж наблюдалось в Новой Москве — на 39 процентов, следует из материалов ЦИАН, имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По итогам июля активность покупателей на столичном рынке жилья заметно снизилась, констатируют аналитики. За месяц застройщики заключили 10,7 тысячи сделок, в июне — 11,9 тысячи сделок. В Новой Москве за июль подписано 1,4 тысячи договоров с покупателями жилья, и более низкий уровень спроса был отмечен только в июле 2017-го (1,3 тысячи сделок).

Материалы по теме Горящая земля Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит

Застройщики Московского региона за прошлый месяц заработали около 84,3 миллиарда рублей — на четыре процента меньше, чем в июне. Одновременно на рынке снизилась доля ипотечных сделок: в старых границах Москвы — на два процента, до 47 процентов от общего числа покупок квартир; в Новой Москве — на четыре процента, до 57 процентов; в Московской области — на процент, там доля кредитных сделок составила 60 процентов.

Несмотря на снижение покупательской активности, цены в новостройках продолжают увеличиваться. По данным ЦИАН, «квадрат» в Новой Москве за июль подорожал на четыре процента, до 128 тысяч рублей. В старых границах города рост составил 0,6 процента (до 206,7 тысячи рублей за квадратный метр). В Подмосковье метр прибавил в цене два процента (до 86,2 тысячи рублей).

Ранее в августе стало известно, что на московском рынке новостроек — без учета проектов на присоединенных территориях и элитных — лишь 4,7 процента квартир относятся к экономклассу. Большинство продаваемых в городе строящихся квартир — 48 процентов — жилье комфорткласса, еще порядка 47 процентов объектов приходится на бизнес-класс.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!