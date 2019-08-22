Московское жилье утратило популярность

Спрос на квартиры в новостройках «старой» Москвы снизился с начала 2019 года на 7 процентов. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков компании «ИНТЕКО» (есть в распоряжении редакции).

По оценке аналитиков, совокупный объем спроса на новостройки российской столицы по итогам первого полугодия 2019-го составил 1,15 миллиона квадратных метров. Аналогичный показатель середины 2018-го был зафиксирован на уровне 1,25 миллиона «квадратов».

Особенно заметно — на 15 процентов — сократились продажи в строящихся жилых комплексах бизнес-класса: этот сегмент позиционируется как более комфортный и более дорогой относительно новостроек массового спроса. Продажи в премиальных и элитных ЖК, формирующих сегмент высокобюджетной недвижимости, сократились на 8,5 и 6 процентов соответственно. Сделок с новостройками демократичного комфорт-класса стало меньше на 3 процента.

Материалы по теме Возвели в квадрат Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным

Как отмечают в «ИНТЕКО», снижение спроса привело к росту предложения во всех ценовых сегментах рынка — в среднем, на 9 процентов относительно середины 2018 года. «После ажиотажного роста спроса во втором полугодии 2018 года наступил момент выравнивания рынка. В первом полугодии 2019-го показатели вернулись к средним значениям предыдущих лет», — прокомментировал ситуацию на рынке руководитель инвестиционно-коммерческого блока «ИНТЕКО» Евгений Семенов.

Ранее в риелторской компании «ИНКОМ-Недвижимость» отметили, что на вторичном рынке столичного жилья, напротив, отмечается необычно высокая покупательская активность. Спрос на вторичные квартиры, по данным компании, в июле 2019-го вырос на 35 процентов. При этом летние месяцы традиционно считаются периодом низкого спроса.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru