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17:13, 10 июля 2026Наука и техника

Названы скрытые способы продлить жизнь смартфону

Для улучшения автономности смартфона посоветовали выключить визуальные эффекты
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Отключив постоянно активный дисплей и включив ночной режим, можно продлить время автономной работы смартфона. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Автор медиа Хорхе Агилар назвал скрытые способы, с помощью которых можно продлить время жизни телефона на одной зарядке. Он посоветовал настроить расписание включения темного режима — эта особенность эффективна, если аппарат имеет OLED-экран. Также он рекомендовал не допускать заряда батареи выше 80 процентов, чтобы аккумулятор дольше сохранил максимальную емкость.

Специалист поделился, что операционная система (ОС) Android позволяет отключить анимации — плавные переходы, затухания и прочие эффекты. Это снизит нагрузку на процессор и батарею. Также он рекомендовал ограничить частоту обновления дисплея 60 герцами: «Вы лишь потеряете дополнительную плавность, которую большинство людей, впрочем, перестают замечать через несколько минут после отключения частоты 120 герц».

В заключение Агилар рекомендовал выключить Always On Display — режим, при котором на экране устройства всегда горят часы, уведомления и прочие элементы. «Поддержание работы дисплея означает, что телефон фактически никогда не переводится в спящий режим», — объяснил журналист.

В начале июля журналисты издания How-To Geek заявили, что Android не является настолько открытой, как считают многие пользователи. Они объяснили, что многие сервисы и функции ОС заблокированы Google.

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