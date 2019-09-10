Жилье в Новой Москве подорожало

По итогам второго квартала 2019-го ценники в строящихся жилых комплексах Троицкого и Новомосковского округов столицы увеличились примерно на 2 процента. Об этом свидетельствуют материалы агентства «НДВ», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

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В середине лета стоимость квадратного метра жилья в новостройках Троицкого округа составила 76,8 тысячи рублей, Новомосковского — 119,7 тысячи рублей, подсчитали аналитики. В Новой Москве менее 2 процентов строящихся квартир предлагаются по цене до 3 миллионов рублей, утверждают они. Наибольшую долю предложения (38 процентов) формируют квартиры по цене от 5 миллионов до 7 миллионов рублей. На втором месте объекты стоимостью 7-10 миллионов (почти 30 процентов предложения).

По данным «НДВ», всего на присоединенных территориях продается почти 9 тысяч новых квартир в 196 корпусах. Около 84 процентов жилья представлено комфортклассом, оставшуюся долю составляют квартиры бизнес-класса.

Ранее сообщалось, что в 2018 году новостройки Новой Москвы опередили по темпам роста цен «старостоличные» проекты почти в два раза. По мнению риелторов, жилые комплексы на присоединенных территориях пользуются все большей популярностью у будущих новоселов благодаря доступной ипотеке и открытию новых станций метро.

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