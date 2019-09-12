В Москве подешевело новое жилье

По итогам августа 2019 года средневзвешенная цена строящегося жилья в Москве составила 210 тысяч рублей за квадратный метр. За месяц столичный «квадрат» подешевел более чем на полтора процента, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

Наибольшее падение ценовых показателей зафиксировано в сегменте новостроек бизнес-класса: улучшенный квадратный метр подешевел на два процента, до 246 тысяч рублей. В экономклассе ценник, напротив, вырос (плюс 1,6 процента) по сравнению с показателем июля и составил 139,6 тысячи рублей за метр. В комфорт-классе стоимость первичного жилья за август прибавила один процент (до 173,8 тысячи рублей за квадратный метр).

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Как отмечают риелторы, в зависимости от округа динамика средневзвешенной цены новостроек была разнонаправленной. Максимально — на процент — подорожали новые «квадраты» в Восточном округе, а наибольшее снижение цен (минус 3 процента) наблюдалось в Южном.

Всего в Москве к осени было выставлено на продажу 2,65 миллиона квадратных метров строящегося жилья, отмечается в предоставленных материалах. За месяц объем предложения увеличился почти на семь процентов.

Ранее в сентябре стало известно, что большинство квартир в новостройках столичного региона покупают его же жители — москвичи и зарегистрированные в Подмосковье. По данным аналитиков, на первых в 2019 году приходится 75 процентов сделок по покупке строящегося жилья в городе и его окрестностях, еще 15 процентов договоров подписывают резиденты области. Лишь 10 процентов покупок совершают зарегистрированные за пределами Московского региона.

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