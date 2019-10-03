Определены районы Москвы с реактивно дорожающими квартирами

В период с начала 2018-го по осень 2019 года стоимость вторичного жилья в Москве в среднем увеличилась на 10 процентов. При этом в городе есть районы, где наблюдается более существенный рост стоимости квадратного метра — от 20 до 53 процентов, говорится в материалах агентства «Азбука жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Максимальное подорожание неновых квартир — на 53 процента за полтора года — зафиксировано в Очаково-Матвеевском. «Основная причина роста стоимости — открытие новых станций метрополитена», — поясняют аналитики. В список районов с быстро растущей в цене «вторичкой» также попали Марфино, где квадратный метр подорожал на 35 процентов, и Солнцево (плюс 29 процентов). Примерно на 20 процентов увеличилась стоимость жилья в районах Северный, Орехово-Борисово, Метрогородок, Вешняки, Лианозово, Бескудниковский и Чертаново Центральное.

В среднем квадратный метр вторичной недвижимости в столице в настоящее время стоит 308 тысяч рублей (без учета Зеленограда и Новой Москвы), подсчитали эксперты. Наиболее высокий ценовой показатель — 618 тысяч за метр — в районе Якиманка. Минимальная стоимость «квадрата» — 139 тысяч рублей — в Капотне.

Ранее сообщалось о резком падении спроса на вторичное жилье в Москве: по итогам августа 2019-го в городе было зафиксировано 10,7 тысячи переходов прав на недвижимость по договорам купли-продажи — против 12,56 тысячи сделок месяцем ранее.

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