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В Москве рухнул спрос на вторичное жилье

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По итогам августа 2019-го в Москве было зафиксировано 10,7 тысячи переходов прав на жилье по договорам купли-продажи — против 12,56 тысячи сделок месяцем ранее. Статистика, отражающая активность покупателей вторичных квартир, опубликована на сайте Росреестра.

Как отмечают аналитики ведомства, за месяц число сделок с московской «вторичкой» снизилось на 15 процентов. При этом в годовом выражении динамика почти нулевая: в январе-августе в городе зарегистрировано 95,3 тысячи переходов прав на вторичное жилье, в том же периоде 2018-го — 94,2 тысячи сделок (на один процент меньше).

Уменьшение объемов продаж жилья в минувшем августе эксперты объясняют сезонным фактором — в конце лета традиционно происходит спад покупательской активности. «Возможно, влияние на вторичный рынок недвижимости могло оказать ожидание заявленного экспертами изменения ключевой ставки ЦБ РФ, о снижении которой до минимальных семи процентов регулятор заявил в конце лета, — говорится в опубликованном Росреестром сообщении. — Последний раз такой размер ставки был установлен пять с половиной лет назад — в марте 2014 года».

Ранее в сентябре эксперты назвали характеристики жилья, способные отрицательным образом повлиять на цену объекта при продаже. На первом месте оказался сомнительный пакет сопровождающей документации: квартиры, которые продаются по доверенности или по вызывающим недоверие бумагам, можно купить с существенной скидкой — на уровне 5-15 процентов.

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