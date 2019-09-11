Названы снижающие стоимость квартиры факторы

Существует целый ряд характеристик жилья, способных отрицательным образом повлиять на цену объекта при продаже. Риелторы агентства «БЕСТ-Новострой» выделили пять основных таких факторов. Подготовленный ими материал по теме есть в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте — квартиры, которые продаются по доверенности или по вызывающим сомнение документам. Их можно купить с существенной скидкой — на уровне 5-15 процентов. «Снижают цену объекта его частые перепродажи в течение короткого времени (ведь неспроста же), — отмечают специалисты. — Также значительно дешевле выставляются в базах квартиры, продающиеся из-под залога банка, поскольку процесс купли-продажи может затянуться из-за сложности расчетов и создать дополнительные риски для покупателя».

Веским поводом для торга с собственником может стать расположение квартиры в доме на первой линии шумной магистрали (особенно с окнами на трассу), а также наличие рядом с домом линии электропередач, ТЭЦ (подобное соседство отнимает у цены квартиры до 20 процентов). Кроме того, негативно скажется на стоимости недвижимости и наличие рядом тюрьмы или каких-то шумных заведений (вокзал, ЗАГС и прочее).

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На третьей позиции — плохое состояние дома и самой квартиры, на четвертом — перепланировка, несогласованная в установленном законом порядке (-5-10 процентов от стоимости объекта).

«Также непросто продать без дисконта квартиру с неблагополучным соседством — факт проживания рядом асоциальных личностей может не только повлиять на окончательную цену объекта, но и вообще отпугнуть потенциального покупателя. Если, конечно, он узнает об этом до переезда», — резюмируют риелторы.

В июне был обозначен предел скидок на жилье в Москве. По наблюдениям риелторов, в 2019 году покупатели недорогих вторичных квартир в городе могут рассчитывать на дисконт в размере от 2 до 5 процентов от заявленной стоимости объекта — не больше.

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