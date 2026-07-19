Россиянам раскрыли правила сбора и продажи грибов

Специалист Поздняков: Собранные грибы можно продать на ярмарках или сдать в сборные пункты

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков раскрыл россиянам правила сбора и продажи грибов. Его комментарий публикует РИА Новости.

По словам специалиста, жители страны могут свободно находиться в лесах и собирать для личных нужд лесные ресурсы, в том числе грибы, ягоды и березовый сок. В то же время он призвал изучить актуальные правила на сбор грибов в регионе. «Легально реализовать собранное можно несколькими способами, самый удобный — сдать урожай предпринимателям, организовавшим сборные пункты», — пояснил Поздняков.

Также продать грибы можно на ярмарках или на рынках в специально отведенных местах.

В августе 2025 года россиянам напомнили о миллионном штрафе за сбор некоторых грибов.