Россиянам напомнили о миллионном штрафе за сбор некоторых грибов

Юрист Георгиева: Сбор редких грибов может наказываться штрафом в миллион рублей
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За сбор редких и находящихся под угрозой грибов россиян могут привлечь к административной ответственности с взысканием миллионного штрафа. Об этом напомнила юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT.

Кроме того, сбор особо ценных видов из Красной книги, а также грибов с наркотическими свойствами, наказывается уголовной ответственностью. Юрист пояснила, что при срезании гриба страдает плодоножка, что считается уничтожением.

Административное наказание для нарушителей предусматривает штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 300 тысяч до 1 миллиона рублей — для юридических. В случае уголовной ответственности применяются меры в виде обязательных работ или лишения свободы на срок до четырех лет. «Но это может быть для лица, незаконно собравшего большое количество особо охраняемых видов либо попавшегося уже не в первый раз. Тут надо смотреть конкретный случай», — подчеркнула Георгиева.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с «Лентой.ру» предупредил дачников, что среди растений и грибов на садовом участке могут находиться запрещенные. По его словам, под запретом находятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, ипомея трехцветная, маки, шалфей предсказателей, гавайская роза, мимоза хостилис и другие цветы.

    Все новости