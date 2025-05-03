Россиянам назвали грозящие уголовным наказанием грибы и растения на дачах

Роскачество предупредило запрещенных растениях на дачах россиян

Среди растений и грибов на садовом участке могут находиться запрещенные, за которые предусмотрен штраф и даже уголовная ответственность. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Особенно суровое наказание предполагается в случаях, если запрещенные растения или грибы будут найдены на садовом участке в крупном или особо крупном размерах. Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук», — сказал Поздняков.

Говоря о растениях, он отметил, что под запретом находятся, в том числе: банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, маки, содержащие наркотические вещества, шалфей предсказателей, роза гавайская и мимоза хостилис.

Хотя мак часто ассоциируется с запрещенными растениями, на деле выращивать и культивировать нельзя только его отдельные разновидности, внесенные в перечень постановления правительства от 27 ноября 2010 г. № 934. Другие смело можно выращивать в декоративных или даже кулинарных целях, уточнил Поздняков.

Говоря о грибах, посадка которых на садовых и дачных участках становится все более популярной, стоит помнить, что, согласно постановлению, запрещено выращивание любого вида грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин — наркотическое соединение, которое содержится в более чем 200 видах грибов Игорь Поздняков директор департамента Роскачества

Выращивание от 20 плодовых тел за один раз будет считаться культивированием в крупном размере, а от 200 плодовых тел — в особо крупном размере, добавил эксперт.

Некоторые виды из запрещенных грибов: панзолус, гимнопилус, коноцибе, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая, плютий синеногий и плютий ивовый.

Культивирование запрещенных культур в крупном размере карается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, в отдельных случаях — ограничением или даже лишением свободы на срок до двух лет Игорь Поздняков директор департамента Роскачества

Если будет установлено наличие запрещенных растений и грибов в особо крупном размере, то виновное лицо будет наказано лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет, добавил Поздняков.

Ранее «‎Ленте.ру»‎ рассказали эксперты о том, какие овощные культуры стоит посадить в мае 2025 года в теплицы и в открытый грунт.