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12:43, 19 июля 2026Бывший СССР

В Одессе прогремела новая серия взрывов

ВС России совершили одну из самых массированных баллистических атак по целям на Украине
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine/ / Reuters

В Одессе прогремела новая серия взрывов — на местах прилета поднялся густой столб дыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным «RT на русском», ВС России выполнили одну из самых массированных баллистических атак по целям на Украине: удары совершены по Киеву, Одессе и Запорожью.

Взрывы произошли ночью в Бучанском районе Киева, пострадали склады и логистический объект, на месте ударов начались пожары. «МО РФ подчеркивало: ВСУ используют такие помещения в своих интересах», — добавили в RT.

Ранее ВС России поразили тренировочную базу с иностранными наемниками под Одессой. Под ударом оказался порт Южный, через который проходят топливо, техника, контейнерные грузы и имущество военного назначения.

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