ВС России совершили одну из самых массированных баллистических атак по целям на Украине

В Одессе прогремела новая серия взрывов — на местах прилета поднялся густой столб дыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным «RT на русском», ВС России выполнили одну из самых массированных баллистических атак по целям на Украине: удары совершены по Киеву, Одессе и Запорожью.

Взрывы произошли ночью в Бучанском районе Киева, пострадали склады и логистический объект, на месте ударов начались пожары. «МО РФ подчеркивало: ВСУ используют такие помещения в своих интересах», — добавили в RT.

Ранее ВС России поразили тренировочную базу с иностранными наемниками под Одессой. Под ударом оказался порт Южный, через который проходят топливо, техника, контейнерные грузы и имущество военного назначения.