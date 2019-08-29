Москвичи перестали покупать дешевое жилье

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Риелторы российской столицы отмечают падение спроса на вторичные квартиры доступной ценовой категории — от 5 до 10 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков компании «ИНКОМ-Недвижимость» (есть в распоряжении редакции).

С начала 2019 года доля внесенных за такие квартиры авансов снизилась в общем объеме с 60 до 52 процентов., отмечают в компании, тогда как за более дорогие квартиры авансы, напротив, стали вносить чаще. Такую динамику эксперты объясняют снижением платежеспособности населения в сочетании с изменением структуры предложения.

«Определенная доля лотов попадает в группу "от 5 до 10 миллионов", но обладает малопривлекательными для потребителей характеристиками: устаревший жилищный фонд, изношенные коммуникации, удаленность от станций метро и т.д. Даже при большом количестве квартир с таким ценником — а это треть от совокупного предложения на “вторичке” — покупатели часто не могут подобрать устраивающий их вариант», — пояснил руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Следствием такой ситуации, по мнению эксперта, должно стать формирование отложенного спроса на квартиры с хорошими потребительскими характеристиками, попадающие в бюджет от 5 до 10 миллионов рублей. Часть потенциальной аудитории может отложить покупку, рассчитывая накопить больше денег и перейти в другой ценовой сегмент рынка.

Ранее сообщалось о значительном объеме вышедших на вторичный рынок квартир в московских домах, попавших в программу реновации устаревшего жилого фонда. По статистике аналитиков ЦИАН, резкий рост такого предложения начался в мае 2019-го.

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